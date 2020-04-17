Медицинская система столицы начинает работать в плановом режиме, «с запасом прочности», — считает мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил также, что Минобороны выделило Москве 20 реанимационных бригад с возможностью передислокации по необходимости в любой другой район.