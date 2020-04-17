Суд отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Сам юрист, по словам его защиты, признал свою вину лишь частично.

Александр Вершинин, известный по работе в процессах бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаил Абызова, экс-главы минэкономразвития Алексея Улюкаева и в других резонансных делах, обвиняется в том, что он выступил посредником в передаче 300 тысяч долларов от одного неназванного лица в пользу третьего. Речь могла идти о сумме за невозбуждение уголовного дела. О домашнем аресте Вершинина ходатайствовало следствие. Защита Вершинина настаивала: никакой материальной заинтересованности в его действиях не было, как не было в этом и оказания юридических услуг. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие проверяет версию, что деньги могли принадлежать одному из криминальных авторитетов. Суд посчитал, что пока еще не установлены все фигуранты, а адвокат Вершинин обладает неформальными связями среди сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, приняв во внимание, что задержанный накануне юрист страдает рядом заболеваний, его отправили под домашний арест до 19 июня. Он сам и его защита не против этого не возражали.

Адвокат Александр Вершинин помимо дел по защите крупных чиновников и бизнесменов, в последние годы работал и в процессах по делам о создании организованных преступных сообществ.