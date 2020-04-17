Скончались двое специалистов ракетно-космической отрасли с подтвержденным диагнозом COVID-19

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы «Роскосмоса» Олега Фролова. По его словам, умершим было 62 и 68 лет. Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на коронавирус, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет. Число инфицированных сотрудников «Роскосмоса» выросло до 42. Ранее источник ТАСС сообщил, что COVID-19 выявлен у генерального конструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина.
2020-04-17T18:31:00+03:00
2020-04-17T18:31:32+03:00
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18:31, 17 апреля 2020
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