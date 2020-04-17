Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков. Согласно документу, попасть в Карелию из соседних областей можно будет только через пять контрольно-пропускных пунктов на разных трассах. На других трассах движение перекроют. Контролировать въезд будут МВД и Росгвардия. Также будет контролироватьсяа въезд по железной дороге. Полицейские будут выдавать пассажирам предупреждения об ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Ограничения будут действовать до отмены этого режима.