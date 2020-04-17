Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Авторы документа отмечали, что 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией указом Президиума Верховного совета СССР.

Закон не поддержали три сенатора. Против проголосовал представитель Северной Осетии Арсен Фадзаев, который напомнил, что 3 сентября – это траур по жертвам теракта в Беслане.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал по-другому, потому что в эти дни я каждый год 3 сентября бываю на кладбище. Я считаю, что можно было оставить 2 сентября, ничего бы не случилось, как, более того, и было. А 3-го у нас траурные дни в Беслане. Они остаются, но у нас появляется рядом праздник, конечно, я с этим не согласен, если мягко говорить. Не надо было все это менять. Для любого выходца с Осетии, представителя республики, – как по другому я не знаю», — сказал он.

Закон просили отклонить и в Совете по правам человека при президенте, также напоминая о дне памяти жертв Беслана.

Теперь закон отправляется на подпись президенту.