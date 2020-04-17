Вакцина от коронавируса может быть готова уже осенью

Её разрабатывают в британском Оксфорде, пишут западные издания.

Всего сейчас раздобывают порядка 70 вакцин, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, причем три из них уже проходят клинические испытания. Оксфордский препарат начнут тестировать уже на следующей неделе. Сейчас есть полтысячи волонтёров, испытания на которых должны доказать эффективность и безопасность препарата. Также учёные говорят о том, что производство вакцины будет дорогим; то есть, и стоимость её будет высокой.

Американская CNN называет отношение к противовирусной вакцине, как к священному Граалю, но подчёркивает, что та не появится за ночь. Учёные в США также планируют завершить испытания осенью. Предварительно, её хотят в первую очередь использовать для медиков, которые подвергаются максимальному риску. Другие учёные, на которых ссылается телеканал, утверждают, что шансов создать вакцину так быстро — мало. На это уйдут месяцы или, как минимум, ещё год.

Связано это с тем, что коронавирус мутирует довольно быстро, — пишет журнал Newsweek, — но у учёных пока недостаточно данных о его природе. И тогда, как отмечает уже The New York Times, — возможны два сценария: или полная победа над вирусом, или же мутации позволят ему избежать полного уничтожения — и тогда главный вопрос — смогут ли люди выработать к нему иммунитет. Нам остаётся только наблюдать, — заключает издание.

Некоторые газеты обращают внимание на политическую роль изобретения вакцины — ведь страна, которая добьётся этого первой, сможет приступить к восстановлению экономики. И как ранее писало швейцарское издание Tages-Anzeiger, Дональд Трамп предлагал европейским разработчикам деньги за то, чтобы она поставляла вакцину исключительно в США. Речь шла о миллиарде долларов, добавляла еще в марте немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги Германии.

«Австралийские ученые обнаружили медикамент, который может уничтожить генетический материал вируса, — писал некоторое время назад немецкий журнал Focus. — Речь идет о средстве, которое изначально использовалось для борьбы со вшами, чесоткой и гельминтами». «Однако, чтобы определить воздействие вещества на человека, потребуется как минимум месяц. Срочно необходимы и деньги. Тем не менее, возможно, что препарат начнут применять быстрее, чем специально разработанную против вируса вакцину», — говорится в публикации.

Ученые также возлагают надежды на три других медикамента: комбинацию, предназначенную для лечения ВИЧ; препарат, созданный для борьбы с вирусом Эбола; а также — хлорохин, изначально использовавшийся для профилактики малярии. Про его использование уже приходят печальные новости: как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, Одиннадцать человек погибли в ходе исследования эффективности хлорохина в Бразилии. При этом, президент страны Жаир Болсонару убежден в эффективности препарата и даже распорядился о его производстве в химических лабораториях вооруженных сил.