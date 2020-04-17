Кремль видит пока недостаточную поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса и старается это исправить, заявил, отвечая на вопрос «Эха Москвы», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Мишустин накануне на заседании правительства попросил банки как можно быстрее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

При этом Центробанк не поддерживает идею раздачи денег населению. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, высказавшись в пользу прямых выплат, как адресной поддержки. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о начале раздачи денег в Соединенных Штатах и Японии, где жители получат по 1200 и 920 долларов соответственно.