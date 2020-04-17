Москва уже второй день подряд дает меньше половины общего числа заражений по России

Столичный мэр Сергей Собянин считает, что ситуация здесь развивается не по самому плохому сценарию. По прогнозу заместителя Собянина Анастасии Раковой, пик эпидемии должен прийтись на ближайшие 2-3 недели.

После утренних столпотворений в метро и пробок на въездах в город в минувший понедельник, которые вызвали буквально взрыв негодования москвичей, столичные власти существенно смягчили тактику контроля за соблюдением режима изоляции. Теперь полиция перешла к выборочным проверкам и наказаниям.



Более 54 миллионов рублей собрали с москвичей за нарушения правил так называемого режима самоизоляции. Штрафы выписывают с начала месяца.

Около тринадцати с половиной тысяч протоколов за несоблюдение социального дистанцирования составили в столице с того момента, как власти ввели режим повышенной готовности. Только полторы тысячи из них — за последние сутки, объявил сегодня начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он отметил, что в основном такие нарушения допускают более активные граждане, то есть молодые и люди среднего возраста. Чиновник отметил, что из-за ухудшения погоды в последние дни подобных дел становится меньше.

При этом, Данчиков добавил, что пятьсот пятьдесят протоколов из вышеперечисленных выписали в отношении организаций, которые не обеспечили режим социального дистанцирования. Большая часть из них касается магазинов, которые или не поставили на пол разметку для посетителей, или просто не соблюдали её. Для предприятий первый такой штраф составляет триста тысяч рублей, а последующие — по пятьсот тысяч.

Под отдельную категорию подпадают граждане, у которых уже подтвердилось наличие коронавируса, но которые всё равно выходили из дома. В главном контрольном управлении Москвы объявили, что только за последние сутки таких случаев было сто тридцать четыре. Там утверждают, что этих людей в принудительном порядке отправили на амбулаторное лечение, и всем нарушителям уже оформили штрафы. С 15 апреля в Москве действует пропускной режим.

Москвичам для пеших походов по неотложным делам следует иметь при себе документы, подтверждающие место их фактического проживания, — считает депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он сообщил, что это его личное мнение. Щитов считает, что перемещаться с этими документами будет проще для всех.