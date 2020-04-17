Российские власти сегодня презентовали данные о пандемии коронавируса в стране в новом формате

Их обнародовал в эфире одного из федеральных телеканалов представитель информационного центра Александр Мясников. Позднее выяснилось, что он указал не точные данные.

4069 заболевших за последние сутки – именно такое число сообщил Мясников в ходе своей программы, посвященной борьбе с коронавирусом. Вместе с тем главврач больницы имени Жадкевича на западе Москвы и представитель информационного центра не указал в новой статистике еще один случай. Об этом спустя 20 минут после обнародования данных сообщили в Оперативном штабе. Там пояснили, что сведения, представленные Мясниковым, не включали первого заболевшего на территории Республики Алтай – последнего региона, который официально оставался не пораженным пандемией. По какой причине – не уточняется. В откорректированной статистике, в свою очередь, первый житель Алтая с коронавирусом уже представлен.

Впрочем, и сам оперативный штаб по борьбе с болезнью несколько дней не учитывал первый случай вируса, который был выявлен в Ненецком автономном округе. Хотя власти региона объявили об этом еще в начале недели, в федеральной статистике это оказалось отражено только в среду.

Всего, согласно официальным данным, в России коронавирусом с начала пандемии заболели 32 008 человек.