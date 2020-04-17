Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки отмечено более 4 тысяч новых случаев

Общее число зараженных превысило 32 тысячи. Второй день подряд большинство новых инфицированных выявляется в регионах, а не в столице. Тяжелую ситуацию с коронавирусом в нескольких российских регионах отметил сегодня и президент Владимир Путин.

В ближайшие дни статистика по регионам может ухудшиться. Как пишет сайт «Открытые медиа», меняется подход к учету. По данным его источников, раньше статистику в регионах сознательно занижали, а теперь дано распоряжение не стесняться высоких показателей как заболеваемости, так и смертности. Это связано с финансовой мотивацией со стороны федерального центра.

Еще в начале марта местные власти давали своим медучреждениям установки «не заниматься гипердиагностикой» по выявлению коронавируса. А тестировать и госпитализировать лишь в самых очевидных и неотложных случаях. «Открытые медиа» отмечают, что губернаторы и их заместители, курирующие внутреннюю политику и медийную сферу, традиционно занижают показатели, имеющие негативный характер. К тому же, получению реальной картины поначалу мешало и малое количество тестов.

15 апреля премьер Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит более 30 млрд руб. для оснащения коечного фонда в регионах, где есть заболевшие. По словам собеседника, близкого к правительству, финансовая поддержка регионов по медицинской линии будет осуществляться по принципу — чем больше в регионе заболевших, тем больше денег регион получит.

На местах отреагировали моментально. И показатели заболеваемости стали расти. Так, столичные власти в четверг заявили, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем горожанам с симптомами ОРВИ.

Рвение регионов вполне понятно, с учетом того, что стоимость создания, оснащения и обслуживания одного койко-места может достигать 1 млн рублей.

Стал меняться и подход к фиксации умерших. Собеседники «Открытых медиа» в двух регионах подтвердили , что в статистику смертности от коронавируса начали попадать не только больные, умершие из-за пневмонии, но и скончавшиеся по иным причинам.

Более ста петербургских врачей, по официальной статистике, заразились коронавирусом. При этом в больницах возник дефицит одноразовых защитных костюмов и очков, которыми пользуются медики.

Врачей, у которых выявили коронавирус, на данный момент в Петербурге уже больше сотни. Об этом сегодня сообщили в городском комитете по здравоохранению. Всем переболевшим врачам Смольный пообещал выплатить как минимум по 300 тысяч рублей. В то же время вице-губернатор Олег Эргашев отчитался о том, чего медикам сейчас больше всего не хватает. В дефиците, по данным Смольного, одноразовые защитные костюмы и медицинские очки: их запас на складах не закрывает даже суточную потребность медиков. Врачам, судя по всему, приходится экономить ценные средства защиты: так, например, по официальным данным, каждый день сотрудникам больниц требуется около 200 тысяч медицинских масок, однако на самом деле используется меньше половины от этого количества. Сегодня же на неготовность принимать пациентов с коронавирусом пожаловались медики Покровской больницы: около 130 человек из числа персонала подписали обращение, в котором речь идет о том, что больницу надо срочно перепрофилировать под инфекционный стационар – иначе, по мнению врачей, полноценно лечить поступающих больных не получится. А заболевших за прошедшие сутки действительно прибавилось. В частности, коронавирус диагностировали у более чем тридцати воспитанников Нахимовского морского училища, которые отправились в столицу на репетицию парада Победы. В целом, статистика по новым заболевшим в городе пошла резко вверх: только за прошлый день в Петербурге коронавирус выявили у 424 человек.

По информации портала Фонтанка.ру, власти Петербурга готовятся в ближайшее время ввести пропускную систему аналогичную той, что работает в Москве.

Один из регионов, где за минувшие сутки существенно увеличилось число заболевших – Оренбургская область. Там число инфицированных увеличилось почти на треть. Сегодня тамошних медиков не пустили на железнодорожный вокзал, чтобы взять тест на коронавирус у пассажиров из Москвы. В региональном правительстве пообещали разобраться в ситуации и найти виновных.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова принесла извинения медикам, которые приехали в 5 утра к поезду, но в здание железнодорожного вокзала их не пустили. Они пытались проводить забор материалов на улице, но там шел дождь. Тестировать всех прибывающих в Оренбургскую область начали еще в воскресенье. Тесты делают на автомобильных трассах, в аэропорту и на 21 железнодорожной станции. Кроме того все прибывшие из других регионов обязаны две недели соблюдать карантин. Всего по области было выявлено 188 заболевших. Из них два человека скончались, 13 выписаны из больниц.

На карантин из-за коронавируса в регионе закрыли одно село, многоквартирный дом в Оренбурге и два подъезда еще в одной многоэтажке. У этих домов дежурят полицейские. Из-за одной заразившейся студентки закрыли на карантин общежитие медицинского университета. Среди медиков было зарегистрировано два случая заражения, но одна женщина уже выздоровела.

Так называемый режим «самоизоляции» в Оренбургской области пока введен до 19 апреля. Но уже работают промышленные предприятия, салоны красоты, автомойки и небольшие непродовольственные магазины. Работающим для передвижения по городу достаточно иметь справку от работодателя. Тем не менее, полиция отчитывается о сотне протоколов, составленных за нарушение режима изоляции. Несколько дней назад в Оренбургской области запретили посещать все кладбища и церкви.