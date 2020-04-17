Столичные власти ведут подготовку к отправке московских призывников в войска

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на план, который мэрия разослала префектам. Согласно этому документу, в апреле-июле около 6 тысяч молодых москвичей направятся к месту прохождения срочной службы. Правозащитники утверждают, что даже тестирование, которому подвергнут каждого призывника, не поможет полностью исключить передачу заболевания.

С этим согласна ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Мельникова напомнила, что многие военные госпитали сейчас пытаются подготовить к приему больных с коронавирусом, причем не только из числа военнослужащих.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, напротив, считает, что призывникам ничего не грозит, поскольку сначала им сделают тесты, а затем они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Клинцевич отметил, что, если все же, в силу халатности произойдет заражение, то лицо, которое это допустило, будет наказано.

На фоне этого стало известно, что в Москве у трех десятков воспитанников Нахимовского морского обнаружили коронавирусную инфекцию. В Минобороны сообщили, что болезнь у подростков протекает без видимых проявлений, а ситуация в училище находится под контролем.

Тесты на короновирус показали, что 31 из 155 находящихся в столице воспитанников Нахимовского морского училища – инфицированы Covid-19. Сейчас все учащиеся морского училища переведены в санаторий Минобороны на карантин, а те, кто находился с ними в контакте находятся под наблюдением по месту размещения. Из сообщений военных следует, что состояние инфицированных нормальное, повышенной температуры не наблюдается, а проявлений заболевания органов дыхания нет. Причиной заражения подростков мог стать контакт преподавателя училища с гражданскими лицами в Москве, отметили в Минобороны. В военном ведомстве уже заявили, что нахимовцы с коронавирусом не тренировались с парадным расчетом в Алабине. Там шли приготовления к параду Победы, подготовку к которому накануне отложил президент Путин. Как сообщает «Фонтанка», начальник училища Анатолий Минаков был госпитализирован с высокой температурой, но есть ли у него коронавирус – не ясно. Эпидемическую обстановку в Нахимовском морском училище и его региональных филиалах военные назвали «стабильной».

Накануне вспышка COVID-19 была зафиксирована в другом учебном заведении Минобороны. В Тюменском военно-инженерном училище заболели 14 курсантов и преподаватель.

В нынешних эпидемических условиях, несмотря на все меры по защите военных от коронавирусной инфекции, проводить парад к Дню Победы нельзя, — считает главный редактор МК, глава Общественного совета при Минобороны Павел Гусев. Гусев подчеркнул, что на праздник не приедут даже те, кто уже заявился. По его словам, на этот праздник хотели ехать руководители разных государств. Они не приедут и это невозможно в нынешних условиях.

Власти, когда объявляли о призыве в армию, выбирали меньшее из зол, — считает журналист, писатель, член СПЧ Николай Сванидзе. Между тем, по мнению Сванидзе, в нынешних условиях можно было бы сократить численность вооруженных сил.