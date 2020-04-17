Больницы Петербурга не обеспечиваются средствами защиты в достаточном количестве – «Яблоко»

Больницы Петербурга не обеспечиваются индивидуальными средствами защиты в достаточном количестве, хотя по официальной статистике дефицита на складах нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По его словам, официальные данные, полученные от вице-губернатора Олега Эргашева, фиксируют достаточный запас одноразовых масках, медицинских перчаток, халатов и бахил.

«Ежедневная потребность в обычных масках – 200 тысяч, на складах их — 2,4 миллиона, а фактический расход в день почему-то только 82 тысячи. По бахилам – миллион на складе, в день нужно около 60 тысяч пар, тратится около 12 тысяч. По медицинским перчаткам – их 12 миллионов на складах, ежедневная потребность 240 тысяч, а в день фактически расходуется только 135 тысяч. Я не могу понять, почему при отсутствии дефицита их ежедневный расход меньше фактической потребности, врачи и медсестры их экономят? И, во-вторых, почему при этом почти все больницы, куда мы обращаемся с предложением помощи, – в петербургском «Яблоке» мы собираем деньги и покупаем на них средства защиты, – нам говорят, что с благодарностью это все примут?», — сказал он.