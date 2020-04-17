Суд отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего Михаила Абызова

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. О такой мере пресечения просило следствие. Защита и прокуратура не возражала, сообщили в пресс-службе суда. Юриста обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество. По словам его адвоката, он частично признал вину и сотрудничает со следствием. По информации газеты «Коммерсант» и телеграм-канала Baza, Вершинина подозревают в посредничестве при передаче денег за прекращение уголовного преследования криминального авторитета Василия Христофорова.
2020-04-17T17:32:00+03:00
2020-04-17T17:35:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2626936-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 17 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...