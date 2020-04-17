Суд отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего Михаила Абызова

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. О такой мере пресечения просило следствие. Защита и прокуратура не возражала, сообщили в пресс-службе суда. Юриста обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество. По словам его адвоката, он частично признал вину и сотрудничает со следствием. По информации газеты «Коммерсант» и телеграм-канала Baza, Вершинина подозревают в посредничестве при передаче денег за прекращение уголовного преследования криминального авторитета Василия Христофорова.