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17:32, 17 апреля 2020

Суд отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего Михаила Абызова

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца адвоката Александра Вершинина, представляющего экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. О такой мере пресечения просило следствие. Защита и прокуратура не возражала, сообщили в пресс-службе суда. Юриста обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество. По словам его адвоката, он частично признал вину и сотрудничает со следствием. По информации газеты «Коммерсант» и телеграм-канала Baza, Вершинина подозревают в посредничестве при передаче денег за прекращение уголовного преследования криминального авторитета Василия Христофорова.



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