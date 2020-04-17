Жителя Новокузнецка, который обматерил мэра после замечания о нарушении режима самоизоляции, арестовали на двое суток

В отношении мужчины составили протоколы о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности и мелком хулиганстве. Ему также назначили штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Конфликт произошел в минувшую среду. Мэр Сергей Кузнецов в сопровождении телевизионной группы сделал замечание мужчине, который занимался на закрытой спортплощадке. Местный житель в ответ назвал рейды по поиску нарушителей карантина «клоунадой»