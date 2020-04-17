Москвичи, которые идут пешком в аптеку, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания

Москвичи, которые идут пешком в аптеку, магазин или выгуливают собаку, должны иметь при себе паспорт и любое письменное подтверждение о месте фактического проживания. Это может быть копия договора аренды квартиры или документа о собственности апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться. Об этом сказал «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он уточнил, что в указе мэра нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации. Если человек живет у родственников или друзей, достаточно расписки от собственника квартиры, добавил депутат. Он также рекомендовал оформлять к рабочему пропуску дополнительный целевой, например, для поездок в выходные.
2020-04-17T17:31:00+03:00
2020-04-17T17:34:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2626930-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 17 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...