Москвичи, которые идут пешком в аптеку, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания

Москвичи, которые идут пешком в аптеку, магазин или выгуливают собаку, должны иметь при себе паспорт и любое письменное подтверждение о месте фактического проживания. Это может быть копия договора аренды квартиры или документа о собственности апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться. Об этом сказал «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он уточнил, что в указе мэра нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации. Если человек живет у родственников или друзей, достаточно расписки от собственника квартиры, добавил депутат. Он также рекомендовал оформлять к рабочему пропуску дополнительный целевой, например, для поездок в выходные.