Пять больниц в Москве проверяют из-за анонимной угрозы взрыва

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти московских больницах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.



«Поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти столичных больниц. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств», — сказал собеседник агентства



8 апреля в Москве проверяли пять больниц из-за угрозы взрыва.



Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании».