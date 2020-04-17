Призыв в условиях пандемии недопустим и может привести к массовому заражению – Комитет солдатских матерей

Призывные мероприятия в условиях пандемии коронавируса недопустимы и могут привести к массовому заражению граждан. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза Комитетов Солдатских Матерей России Валентина Мельникова.

«Призыв в условиях объявленной всеми главами субъектов федерации самоизоляции никаким образом проведен быть не может. Потому что те же главы субъектов федерации, в том числе, являются председателями призывных комиссий субъектов федерации, они ни сами не могут эти комиссии проводить и не могут никаким образом дать распоряжение, чтобы кто-то их проводил. Сама процедура призывных мероприятий требует большого количество людей, которые проходят через медицинское освидетельствование и через призывные комиссии. Не секрет, что на медкомиссии вызывают в десять раз больше граждан, чем требуется отправить в войска. Если в каком-то субъекте федерации надо призвать 5 тысяч, то через эти мероприятия пройдет 50 тысяч», — сказала она.

По мнению главы комитета солдатских матерей, проводить призыв во время пандемии является «государственным преступлением».

«Новобранцам должны сделать прививки по прибытии в воинскую часть. После прививки иммунитет человека исчезает, и что с ними будет? У нас есть воинские части, где пополнение очень большое, до тысячи человек, что будут дальше делать командиры и госпитали, если у них даже 20 процентов этого количества окажутся зараженными вирусом? Люди, которые составляют и раcсылают такие документы, они просто изменники родины, они уничтожают военные силы как таковые», — заключила она.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому призыв должен пройти в плановые сроки – с 1 апреля по 15 июля. Фактически., согласно пояснениям Минобороны, призывников станут доставлять в части с 20 мая. По информации СМИ, на службу могут призвать 6 тысяч человек.