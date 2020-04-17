Следственный комитет возбудил два уголовных дела после бунта в колонии в Иркутской области

Адвокаты заключенных не могут подать жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения прав их подзащитных, поскольку процесс засекречен, сказала в нашем эфире адвокат, юрист-международник Карина Москаленко. Карина Москаленко сказала, что юристы-международники подадут жалобу в ЕСПЧ от родственников заключенных, которые испытывают тревогу за жизнь своих близких.