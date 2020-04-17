Совет Федерации одобрил закон о переносе на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны

Теперь документ отправится на подпись главы государства. Ранее члены президентского совета по правам человека выступили против принятия документа.

Сенаторы на своем заседании одобрили закон о переносе дня воинской славы со 2 на 3 сентября. Он предполагает, что прежняя памятная дата, в которую во всем мире отмечают День окончания Второй мировой войны, упразднена. Закон поддержали большинство сенаторов лишь двое против, один воздержался. Авторы документа, теперь поступившего на подпись Владимира Путина, свою идею о переносе обосновывали тем, что указ президиума Верховного совета Советского Союза установил дату Дня победы над Японией именно третьим сентябрьским днем. В пояснительной записке целью инициативы называлось «укрепление исторических основ, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, и увековечение памяти погибших при защите Отечества». В СПЧ ранее отметили иное — решение может привести к разобщению общества, а родственники и близкие жертв теракта в Беслане встретят его с непониманием. Именно в осетинском городе 3 сентября 2004 года в ходе силовой операции произошла развязка теракта, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Против переноса даты при голосовании сегодня выступил член Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев.