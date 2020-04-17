Глава ЦБ считает неактуальной раздачу денег россиянам в качестве способа финансовой поддержки в условиях кризиса

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает неактуальной раздачу денег россиянам в качестве способа финансовой поддержки в условиях кризиса. По ее словам, это нестандартный способ поддержки населения и применяется, только «когда исчерпаны стандартные способы». Так Набиулина прокомментировала предложение депутатов Мосгордумы и муниципальных округов выделить пособия россиянам в размере 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребенка. Они считают, что сейчас выделение госпомощи происходит «по непрозрачным критериям» и «выглядит очередным коррупционным переделом рынка».

