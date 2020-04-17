Владимир Путин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации и располагать необходимыми резервами, заявил Владимир Путин. По его словам, число заболевших растет не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, отметил президент в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.