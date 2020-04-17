Более чем у 30 воспитанников Нахимовского морского училища выявлен коронавирус

Тестирование проводили превентивно. По словам представителя Минобороны, заболевание протекает бессимптомно, все зараженные находятся в Москве под круглосуточным медицинским наблюдением, передает ТАСС. 20 марта кадеты прибыли в Москву на репетицию парада Победы. Ранее интернет-издание Baza писало, что коронавирус выявили почти у полсотни кадетов и преподавателей. По информации издания, среди заболевших — начальник училища контр-адмирал Анатолий Минаков. Сейчас он находится в больнице.