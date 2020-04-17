Совет Федерации одобрил закон о новой дате окончания Второй мировой войны

Празднование переносится со 2-го на 3 сентября. Соответствующие изменения вносятся в список Дней воинской славы и памятных дат. Совет по правам человека просил этот законопроект отклонить, поскольку на 3 сентября приходится день солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане. Теперь документ должен отправиться на подпись к президенту.