Мурашко: Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин. По словам министра, уже есть обнадеживающие результаты. «Уже приступили к тестированиям доклиническим. Идет подготовка протокола для клинических испытаний. <...>«, — сказал он, добавив, что перед выпуском вакцин должны быть подтверждены их безопасность и эффективность, в том числе и по альтернативным вариантам.
2020-04-17T16:25:00+03:00
2020-04-17T16:35:03+03:00
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16:25, 17 апреля 2020
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