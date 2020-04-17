Мурашко: Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин. По словам министра, уже есть обнадеживающие результаты. «Уже приступили к тестированиям доклиническим. Идет подготовка протокола для клинических испытаний. <...>«, — сказал он, добавив, что перед выпуском вакцин должны быть подтверждены их безопасность и эффективность, в том числе и по альтернативным вариантам.