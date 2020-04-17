Путин поручил уже сейчас проработать вопросы производства вакцины от коронавируса в РФ

Президент России Владимир Путин поручил уже сейчас начать проработку вопросов производства вакцины от коронавируса в РФ.



«Один из моментов — это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства [вакцины]», — заявил он на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

Ранее президент сказал о том, что процесс разработки вакцины против коронавируса идет успешно. По его словам, разработки ведутся на семи научных площадках.