В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова. Житель Жуковского самовольно покинул медучреждение, зная о о диагностируемой у него коронавирусной инфекции. Петрова подчеркнула, что своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения людей. «Сотрудниками полиции его местонахождение было установлено, он возвращен в стационар», — отметила Петрова.