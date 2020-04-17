В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова. Житель Жуковского самовольно покинул медучреждение, зная о о диагностируемой у него коронавирусной инфекции. Петрова подчеркнула, что своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения людей. «Сотрудниками полиции его местонахождение было установлено, он возвращен в стационар», — отметила Петрова.
2020-04-17T16:15:00+03:00
2020-04-17T16:30:30+03:00
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16:15, 17 апреля 2020
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