Отдельные категории иностранцев смогут теперь получать российское гражданство без отказа от собственного

Соответствующий законопроект был принят сегодня в Госдуме.

Правительство внесло документ в Госдуму в начале апреля. И сегодня депутаты приняли его в третьем, окончательном, чтении.

На российское гражданство без отказа от иностранного смогут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины. А также иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-россиянина, который проживает в России. Попадают под действие нового законопроекта и иностранцы, имеющие супруга с российским гражданством и общими детьми в браке.

Иностранцам, проживающим в России и признанным «носителями русского языка» также будет предоставлено право на упрощенную форму получения гражданства РФ.

Кроме того, законопроект предполагает послабление для тех, кто получил образование в нашей стране. Для них срок обязательной трудовой деятельности в России могут сократить с трех лет до одного года.