Столичные власти ведут подготовку к отправке московских призывников в войска

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на план, который мэрия разослала префектам. Согласно этому документу, в апреле-июле около 6 тысяч молодых москвичей направятся к месту прохождения срочной службы. Правозащитники утверждают, что даже тестирование, которому подвергнут каждого призывника, не поможет полностью исключить передачу заболевания.

Призывникам, прибывшим в военные части, ничего не грозит, поскольку сначала им будут сделаны тесты на коронавирус, а после прибытия в части, молодые люди будут находиться на карантине в течение 14 дней. Так считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Клинцевич отметил, что если все же в силу халатности произойдет заражение, то лицо, которое это допустило, будет наказано.