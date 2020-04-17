Число бессимптомных заразившихся в России продолжает увеличиваться

Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая напомнила, что таким инфицированным необходимо самоизолироваться, поскольку они могут заразить других. По мнению Поповой, России удается сохранять медленный темп суточного прироста числа инфицированных коронавирусом ниже отметки в 20%.
2020-04-17T16:00:00+03:00
2020-04-17T16:04:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2626886-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:00, 17 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...