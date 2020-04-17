Число бессимптомных заразившихся в России продолжает увеличиваться

Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая напомнила, что таким инфицированным необходимо самоизолироваться, поскольку они могут заразить других. По мнению Поповой, России удается сохранять медленный темп суточного прироста числа инфицированных коронавирусом ниже отметки в 20%.