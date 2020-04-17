Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о переносе со 2 на 3 сентября даты Дня окончания Второй мировой войны. Как отмечают авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.



Напомним, что 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР. Ранее СПЧ попросил Совет Федерации отклонить закон, поскольку 3 сентября — дата памяти жертв Беслана. Напомним, в результате теракта в школе погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вокруг этого закона и совпадения дат поднята «избыточная шумиха», и это не надо «политизировать и драматизировать». Теперь закон поступает на подпись президенту.