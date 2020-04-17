Прибывшие в воинские части призывники могут не опасаться за свое здоровье – сенатор Клинцевич

Призывникам ничего не грозит, поскольку сначала им будут сделаны тесты на коронавирус, а после прибытия в части молодые люди будут находиться на карантине в течение 14 дней. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Накануне министр обороны был в Совете Федерации и дал исчерпывающий ответ. Призыв не меняется, молодые люди будут призываться, диагностироваться и сразу после прибытия в воинскую часть помещаться на 14 дней на карантин. После этого они будут проверяться, а затем наступает время боевой подготовки — прохождение курса молодого бойца», — отметил сенатор.

С точки зрения Ф.Клинцевича, сегодня армия – «самое безопасное место». «Только там знают, что такое заражение, как с ним бороться, и бойцов этому специально учат. Постоянные тренировки, все элементы боевой подготовки, так или иначе, связаны с обеспечением защиты от радиационной, бактериологической и эпидемиологической опасности. Поэтому с Министерством обороны, с призывниками и пандемией никакой проблемы нет», — подчеркнул он.

Вместе с тем Ф.Клинцевич добавил, что «если кто-то в силу халатности допустит несоблюдение каких-то условий, определенных приказом министра обороны, то это должностное лицо будет нести ответственность».