Патриарх Московский и всея Руси Кирилл просит власти допустить священников в больницы во время пандемии

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, речь, в первую очередь, идет о Москве, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. Легойда напомнил, что из-за карантина все больницы, не только инфекционные, закрыты на вход, священников не пускают.
2020-04-17T15:31:00+03:00
2020-04-17T15:35:53+03:00
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15:31, 17 апреля 2020
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