Патриарх Московский и всея Руси Кирилл просит власти допустить священников в больницы во время пандемии

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, речь, в первую очередь, идет о Москве, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. Легойда напомнил, что из-за карантина все больницы, не только инфекционные, закрыты на вход, священников не пускают.