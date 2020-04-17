Люблинский районный суд отказал в принудительной госпитализации 63-летней москвички Натальи Шубиной

Накануне она была задержана за выход из дома без спецпропуска в столичном районе Текстильщики. Выездное заседание суда проходило в психиатрической больнице №13, куда полицейские передали женщину. Даже видеоролик с ее задержанием накануне получил широкий общественный резонанс в социальных сетях. Полиция Москвы заявляет, что ведет проверку действий силовиков.