Москвичи, идущие пешком в магазин, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания

Москвичи, идущие пешком в аптеку, в магазин или с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме. Об этом Интерфаксу заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Среди таких документов он назвал копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности. Если человек живет у родственников или друзей – достаточно будет расписки от собственника квартиры, — добавил он.
2020-04-17T15:30:00+03:00
2020-04-17T15:45:01+03:00
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15:30, 17 апреля 2020
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