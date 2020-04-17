Москвичи, идущие пешком в магазин, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания

Москвичи, идущие пешком в аптеку, в магазин или с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме. Об этом Интерфаксу заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Среди таких документов он назвал копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности. Если человек живет у родственников или друзей – достаточно будет расписки от собственника квартиры, — добавил он.