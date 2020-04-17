Глава Роспотребнадзора: Россия избежит такого пика распространения коронавируса, как за рубежом

На это надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все меры, которые принимает правительство, направлены на то, чтобы избежать роста числа заболевших. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день зарегистрировано чуть больше 32 тысяч случаев заражения.