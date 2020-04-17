Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что распространение коронавируса в стране удалось взять под контроль

Количество заражений понизилось.

Директор эпидемиологического института именно Роберта Коха подчеркнул сегодня на ежедневной пресс-конференции, что количество зараженных одним человеком упало до 0,7 процента. Этот показатель репродуктивности вируса считается одним из самых важных при оценке динамики пандемии. Кроме того, на этой неделе понизилось ежедневное количество новых случаев заражения. Глава института Лотар Вилер заявил, что можно говорить о «действительно хорошем результате». Эксперт отметил успехи стратегии борьбы с вирусом в Германии.

Однако он также указал на повышение числа летальных исходов по сравнению с количеством новых заражений. Увеличились также случаи инфицирования персонала в медицинских учреждениях.

Тем не менее, министр здравоохранения ФРГ видит положительные сигналы. По его словам, удалось остановить динамический рост заражения. Теперь можно говорить о линеарном повышении числа случаев коронавируса. Надежду вселяет и рост количества выздоровевших по сравнению с заболевшими.

Германский политик подчеркнул, что стратегия борьбы с эпидемией в Германии оказалась успешной благодаря своевременной реакции правительства ФРГ и федеральных земель.