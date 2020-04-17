Патриарх Московский и всея Руси призвал на Страстной неделе оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на Страстной неделе оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. В Москве почти все храмы организовали трансляции, — рассказал в эфире «Эха Москвы» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский.