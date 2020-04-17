Власти Москвы на фоне введенных ограничений начали готовиться к весеннему призыву в вооруженные силы

На службу могут призвать 6 тысяч человек, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные полученной в префектурах столицы «дорожной карты».

Отправить в армию планируют такое же число призывников, как и в обычное время. При этом те, кого ожидает служба, должны будут три раза прийти в военкомат. Не менее чем за месяц до первого такого визита призывники должны пройти некоторые диагностические исследование. О том, что это за анализы в направленной префектам «дорожной карте» не говорится. Получать направления можно будет как в военкомате, так и по СМС. Впрочем, о том, откуда у военкоматов мобильные номера призывников – тоже не сказано. Не уточняется и порядок прибытия в военкомат, поскольку пропускной режим, введенный в столице, не предполагает призывного пункта как места назначения при перемещении по столице. Тем не менее, очно прибыть в военкомат – по повестке ли, или по СМС-уведомлению – потребуется. В «дорожной карте» указано, что по пути в военкомат нужно будет соблюдать все предусмотренные из-за коронавируса меры предосторожности. По прибытии молодым людям будут измерять температуру и выдавать одноразовые маски, а сборные пункты разделят на зоны для тех, у кого уже есть отрицательный тест на Covid-19 и тех, кто результат еще не получил. Если среди последних обнаружится инфицированный, предусмотрена эвакуация всех, кто находился с ним в отведенном для сбора помещении военкомата.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому призыв должен пройти в плановые сроки — с 1 апреля по 15 июля. Впрочем, в Минобороны поясняли, что фактически призывников станут доставлять в части с 20 мая. Общее число срочников в этом году может составит 135 тысяч человек.