Германия фиксирует снижение динамики распространения коронавируса в стране

Глава Минздрава Йенс Шпан сказал, что коэффициент репродуктивности вируса впервые составил 0,7. Это значит, что в среднем 10 заболевших заражают лишь 7 новых людей. В начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

На сегодняшний день в Германии выявлено почти 134 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 3 тысяч 800 человек скончались.