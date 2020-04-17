Столичные власти ведут подготовку к отправке московских призывников в войска

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на план, который мэрия разослала префектам. Согласно этому документу, в апреле-июле около 6 тысяч молодых москвичей направятся к месту прохождения срочной службы. Правозащитники утверждают, что даже тестирование, которому подвергнут каждого призывника, не поможет полностью исключить передачу заболевания.