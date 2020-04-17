Воспитанники петербургского Нахимовского морского училища заразились коронавирусом от гражданских лиц в Москве

Воспитанники петербургского Нахимовского морского училища заразились коронавирусной инфекцией от гражданских лиц в Москве. Об этом журналистам рассказали в Минобороны. Ранее сообщалось, что медики диагностировали коронавирус у 31 воспитанника. Все они чувствуют себя хорошо. Они переведены на карантинный режим в один из санаториев военного ведомства. Отмечается, что нахимовцы не участвовали в тренировках парада Победы в подмосковном Алабине.