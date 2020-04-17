В Коми не исключают, что к пику распространения эпидемии число заразившихся в регионе вырастет до 50 тысяч человек

Власти республики Коми не исключают, что к пику распространения эпидемии число заразившихся в регионе вырастет до 50 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Сейчас Коми занимает пятое место по числу зараженных в России. В республике, население которой насчитывает 840 тысяч человек, зарегистрировано 455 заразившихся.