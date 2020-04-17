В Роспотребнадзоре считают, что Россия сохраняет медленный темп прироста заболевших коронавирусом

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ежедневный прирост сохраняется от 14 до 17% в день. Напомним, за последние сутки по данным оперативного штаба зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения. Чуть менее половины из них – в Москве. Среди регионов с большим приростом заболевших – Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан и Мордовия.