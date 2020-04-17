Смольный готовится со следующей недели ввести в городе пропускную систему по типу московской

Специальное электронное удостоверение понадобится пассажирам метро и автомобилистам.

Петербургская администрация провела срочное совещание, посвященное введению в городе системы цифровых пропусков. Как пишет издание Фонтанка.ру, для этого уже даже сделали специальную платформу: она будет работать на базе приложения «Госуслуги Петербурга». По информации журналистов, следующие три дня в правительстве намерены тщательно отслеживать информацию по новым заболевшим коронавирусом: если их число в городе будет расти, то введение пропускной системы неизбежно. По предварительным данным, в первую очередь получить этот документ нужно будет тем, кто регулярно пользуется метро – пропуск привяжется к проездному, и только в этом случае можно будет воспользоваться подземкой. На наземном транспорте такой контроль вводить пока что не планируют. В то же пропуска понадобятся автомобилистам: при оформлении нужно будет указать не только номер машины, но и маршрут предстоящей поездки.

Проверять силами сотрудников полиции пропуска на входах в вестибюли станций метро, как это ранее делали в Москве, городские власти не собираются.