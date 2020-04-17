Число заболевших коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано еще 4 тысячи заболевших. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии умерли 273 человека.

Мэрия Москвы ожидает пик заболеваемости в ближайшие 2-3 недели. Об этом сказала заместитель главы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова призвала граждан, перенесших коронавирус, сдавать плазму крови для борьбы с инфекцией. В ближайшее время власти примут решение о денежных выплатах для таких доноров. Эксперты считают, что кровь ранее зараженных людей содержат антитела, которые помогают справляться с инфекцией. Такой метод активно используют страны Запада.