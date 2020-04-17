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14:02, 17 апреля 2020

Глава Центробанка выступила против прямой раздачи денег всем гражданам в условиях эпидемии

Регулятор предпочитает действовать другими методами — на следующей неделе будет снова рассмотрен вопрос о снижении ключевой ставки.

В России пока не самая тяжелая ситуация в сфере денежно-кредитной политики, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она полагает, что сейчас инструментов для ее поддержания хватает, а помочь тем, кто пострадал в результате пандемии, можно адресно. К примеру, отметила Набиуллина, это повышение пособий по безработице или гранты компаниям на выплату зарплат.

Концепцию же американского экономиста Милтона Фридмана о так называемых «вертолетных деньгах» глава Центробанка также считает неактуальной для России. Согласно этой концепции, передача денег непосредственно домохозяйствам повышает инфляцию, но, вместе с тем, увеличивает экономическую активность. Как полагает Набиуллина, это нестандартный способ, при котором исчерпаны любые возможности адресного смягчения ситуации, а центральные банки скупают, в том числе, и «мусорные» облигации.

В то же время стимулирующим методом в регуляторе видят очередное понижение ключевое ставки. Сейчас она составляет 6%. При этом годовой показатель инфляции все еще ниже цели в 4%. В то же время, отметила Набиуллина, инфляционные ожидания среди россиян, напротив, выросли.

Повышение ключевой ставки, по словам главы Центробанка, в настоящий момент не рассматривается.

На фоне сегодняшней пресс-конференции главы ЦБ и объявленного накануне правительством очередного пакета экономических мер поддержки, в Кремле отметили, что пока помощь гражданам и бизнесу видится недостаточной. Власти стараются это исправить – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Противники адресной поддержки обратились к федеральным властям с требованием выделить всем россиянам без исключения финансовую помощь – по 25 тысяч рублей. Соответствующее письмо в адрес Владимира Путина и Михаила Мишустина подписали несколько десятков московских муниципальных депутатов, члены Мосгордумы, псковского, карельского заксобраний и другие политики.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, который оказался в числе подписавшихся, сказал «Эху Москвы», что власть не справляется с кризисом и не может представить программу борьбы с последствиями эпидемии.

По выражению Максима Резника, государство фактически устранилось и не помогает людям пережить сложную ситуацию.
Сегодня стало известно, что власти Японии решили раздать всем жителям по 100 тысяч иен из-за коронавируса. Это примерно тысяча долларов США. Сначала японское правительство намеревалось помочь только тем гражданам, кто больше других пострадал от эпидемии, однако, позже решено было распространить помощь на всех без исключения. Власти решили, что в противном случае финансовая поддержка слишком долго доходила бы до адресатов, а сбор и подача документов, подтверждающие право на выплаты, создали бы условия для распространения эпидемии.

Ранее о прямых выплатах жителям в период кризиса, вызванного пандемией, объявляли и другие страны. В частности, США и Германия. Однако, там помощь полагается только определенным категориям жителей.



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