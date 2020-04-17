Почтовая служба Японии начала сегодня доставлять жителям медицинские маски

Как пишет издание Japan Times, сотрудники почты оставляют маски вместе с инструкциями по их использованию в почтовых ящиках. Сначала маски будут развозить по районам, где зафиксировано самое большое число случаев заражения.

Ранее стало известно, что правительство Японии решило выдать наличными около 930 долларов каждому японцу, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации.