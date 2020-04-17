В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, «Верзилов разгуливал по Хохловскому переулку в полицейской форме». Телеграм-канал Би-би-си публикует видео с камер наблюдения. Судя по нему, Верзилов, возможно, с другими участницами группы Pussy Riot репетировали съемки видеоклипа.