Суд Москвы отказался госпитализировать в психбольницу пенсионерку, которую накануне задержали за поход в магазин

Люблинский районный суд Москвы отказался принудительно госпитализировать в психбольницу пенсионерку из Москвы, которую накануне задержали за поход в магазин. Об этом сообщает издание «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки». Женщину задержали на улице, когда она шла с сыном в магазин. Видео этого инцидента разошлось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс.