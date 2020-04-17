Более ста медработников в Санкт-Петербурге больны коронавирусом

Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. В Смольном не уточняют названия больниц, сотрудники которых заразились COVID-19. За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.